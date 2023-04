Trapani: dopo il boom di traffico del primo trimestre, summer 2023 con 26 rotte

L'aeroporto di Trapani-Birgi si prepara all'estate forte dei risultati invernali. Il mese di marzo chiude con 57.330 passeggeri, pari a un +28% rispetto allo stesso mese del 2022 e a un +42% rispetto al 2019, con un 16% del traffico complessivo registrato dalle mete internazionali.

Un trimestre, quello da gennaio a marzo 2023, che segna un +35% se paragonato allo stesso periodo dello scorso anno e un + 32% a confronto con il 2019.



La Summer 2023 è ufficialmente partita: 26 le rotte operate in totale dallo scalo siciliano con la conferma del volo su Pantelleria a bordo di Dat in continuità territoriale, e l'arrivo di due novità domestiche come Napoli (dal 6 maggio) e Forlì (la rotta sarà attiva dal 15 giugno al 21 settembre).

Si aggiungono i voli verso l'estero con Bordeaux e Porto pronte a essere collegate rispettivamente dal 5 maggio e dal 4 giugno, destinazioni che si sommano alle tratte in direzione Bruxelles Charleroi, Billund, Bratislava, Dusseldorf Weeze, Baden-Baden, Francoforte Hahn, Malta, Manchester, Riga, Siviglia, Londra Stansted, Varsavia Modlin, Toulouse, e Katowice. G. G.