Enac interviene sul caro biglietti per la Sicilia

L’Enac chiede un incontro con l’Autorità garante della concorrenza per risolvere il problema del caro biglietti aerei da e per la Sicilia, soprattutto in concomitanza con i periodi festivi e con la stagione estiva. Azioni analoghe per contenere i prezzi dei voli sono state intraprese anche da parte del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

Il presidente di Enac, Pierluigi Di Palma, inoltre, in merito al problema del caro prezzi è in contatto anche con l’amministratore delegato della Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo, Vito Riggio.

A tal fine l’Enac sta acquisendo elementi utili e sta elaborando dati e informazioni per la relazione che presenterà all’Antitrust su questo tema, a tutela del diritto alla mobilità di tutti i passeggeri, con particolare riguardo per coloro che si devono spostare da e per le isole.