Heathrow: confermato lo sciopero di Pasqua degli addetti alla sicurezza

Anche l’ultimo tentativo di dialogo è fallito e alla fine il maxi sciopero di dieci giorni a Heathrow è iniziato. Durerà fino a Pasqua l’astensione dal lavoro degli addetti alla sicurezza del Terminal 5 dell’aeroporto londinese, base dei voli in partenza e arrivo di British Airways, che nei giorni scorsi aveva preventivamente cancellato 300 voli.

In termini assoluti lo stop rischia di avere un impatto notevole sull’operatività, anche se la società di gestione dello scalo ha garantito che farà di tutto perché i passeggeri non subiscano conseguenze e non ci siano disagi in vista dell’inizio delle vacanze di Pasqua.