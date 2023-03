Heathrow: 10 giorni di sciopero a Pasqua

Pasqua difficile per chi viaggierà da e per il Regno Unito. Il personale addetto alla sicurezza di Heathrow, che ha in corso un lungo braccio di ferro su questioni contrattuali, ha annunciato 10 giorni di sciopero durante la Settimana Santa.

Alcune compagnie aeree hanno già adeguato gli operativi, come British Airways, che ha cancellato 300 voli.



La protesta, riporta preferente.com, prenderà il via questo venerdì.



L'aeroporto di Londra ha affermato che intende operare normalmente, con l'utilizzo di personale proveniente da altre aree.