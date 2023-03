Eva Air inaugura il volo su Clark. Da maggio raddoppia il Milano-Taipei

di Martina Tartaglino

Eva Air amplia il suo network con un nuovo collegamento da Taipei alle Filippine. Da ieri il vettore collega infatti la città di Clark, importante polo congressuale, turistico e commerciale delle Filippine, con Taipei.

Per Eva Air - che da ottobre 2022 ha dato il via alle operazioni in Italia e da maggio 2023 collegherà Milano e Taipei con quattro frequenze settimanali, si tratta di un importante investimento volto a collegare ancora di più Taiwan con le Filippine e la città di Clark non solo con tutte le principali destinazioni in Oriente, ma anche degli Stati Uniti, degli Emirati Arabi Uniti, del Pacifico orientale, e anche d’Europa, dando la possibilità di non transitare per Manila.



Al momento la frequenza del collegamento Clark-Taipei è giornaliera, ma da entrambi le parti coinvolte ci sarebbe la volontà di aumentarla a fronte delle richieste.

Il volo inaugurale BR0234 è decollato al completo, dal Clark International Airport verso la capitale di Taiwan, al termine della cerimonia di apertura (nella foto). La durata del volo è di due ore esatte.