Filippine, nuove regole di ingresso da metà aprile

Tutti i passeggeri internazionali in entrata e in uscita nelle Filippine dal 15 aprile dovranno utilizzare il nuovo sistema eTravel. A segnalarlo è il commissario per l'immigrazione Norman Tansingco.

Sebbene sia accessibile ai visitatori dall'anno scorso, è adesso ufficiale l’avvio globale dell'eTravel System, mentre le tessere cartacee per gli arrivi e le partenze saranno completamente eliminate entro il 1 maggio.



In linea con la direttiva della Task Force Inter-Agency, tutti coloro che stanno per partire o hanno in programma un viaggio nelle Filippine, da metà aprile in poi dovranno necessariamente effettuare la registrazione al portale per la gestione delle malattie infettive emergenti.



Per iscriversi basta cliccare sul sito web etravel e completare il form con i dati personali, le informazioni sul viaggio e la dichiarazione sanitaria; infine è indicato di scaricare il codice QR da presentare all'arrivo nel Paese.

È possibile registrarsi e presentare le informazioni di viaggio e la dichiarazione sanitaria 72 ore prima dell'arrivo nel territorio filippino o dal volo di rientro in uscita dal Paese. La nuova piattaforma sostituisce il One Health Pass, che era stato precedentemente inserito come requisito di viaggio durante e dopo la pandemia.