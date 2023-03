“Quella che vi presentiamo oggi è la collezione primavera-estate delle compagnie aeree”. Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea, prende a prestito la terminologia del mondo della moda per illustrare tutti in piani per la summer di Malpensa e Linate nel corso dell’incontro con gli stakeholder a Palazzo Giureconsulti di Milano.

“Stiamo parlando della stagione dell’ingresso nella nuova normalità e possiamo dire di potere nuovamente offrire grandi opportunità di collegamenti”, ha proseguito. L’estate sarà contrassegnata dalla decisa ripresa del lungo raggio, che vedrà un incremento dei 41 per cento in termini di posti offerti. Una capacità che in termini assoluti per l’estate si tradurrà in 28,5 milioni di posti, 20 dei quali su Malpensa.



Per l’hub del Nord Ovest ci sarà anche l’importante evento della riapertura del Terminal 2 da fine maggio; dove transiteranno oltre 4 milioni di passeggeri. “La programmazione di Malpensa e Linate consentirà al pubblico di potere contare su 171 destinazioni – ha aggiunto il mmanager –, 12 in più sul 2022, con voli su 75 Paesi. Quest’ultimo dato è molto importante anche a livello economico perché insieme contano per l’85 per cento del Pil mondiale”. Sette in più dello scorso anno invece le compagnie aeree impegnate sui due scali, per un totale di 76.