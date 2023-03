Malpensa e i numeri del lungo raggio per l'orario estivo

C’è un dato sulla programmazione estiva della Sea per Malpensa che dà la misura di come il lungo raggio, l’intercontinentale stiano man mano tornando a macinare buoni numeri. Il tutto nell’attesa che la riapertura della Cina inneschi anche l’effetto a catena dell’aggiunta di nuovi voli, un ritorno tra i più attesi nella fase di post Covid.

Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea, ha evidenziato il fatto che la lunghezza media dei voli su Malpensa è salita a 1.717 chilometri, il 16 per cento in più rispetto allo scorso anno. E la cifra è destinata a crescere ulteriormente se, come sembra, con l’orario invernale sul lungo raggio arriveranno ancora nuove destinazioni e nuovi vettori.



Importante anche la scelta di volare su numerosi hub, 34 in totale, equamente divisi tra internazionali e intercontinentali. Un’opportunità in più per il pubblico che ha così a disposizione un ventaglio impressionante di opportunità di voli in connessione.