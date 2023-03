Coccia, Futura: “Obiettivo 30% di fatturato dal prodotto estero”

Se i viaggi all’estero stanno in generale registrando una fortissima ripresa, nel caso dell’Egitto si parla di vero e proprio boom. A testimoniarlo anche Belinda Coccia (nella foto) , direttore commerciale trade di Futura Vacanze, che commenta: “In generale tutta la nostra proposta all’estero sta registrando una richiesta sorprendente. Sharm El Sheikh in particolare sta viaggiando su numeri che ci hanno indotto ad esempio ad aggiungere una partenza da Bari il 4 giugno e a reintegrare i posti da Napoli”.

Ripartito anche Porto Santo, che sta producendo buoni numeri anche da Roma oltre che dal Nord Italia.



L’obiettivo di Futura Vacanze è quello di ottenere il 30 per cento circa del fatturato totale proprio dal prodotto estero. “Il target è ambizioso, ma l’andamento di questi mesi ci fa ben sperare. E i progetti in cantiere per il futuro sono davvero tanti”.



“Quel che riscontriamo anche sul prodotto Italia, che sta comunque crescendo anche se non agli stessi ritmi dell’estero, è una generale ricerca di servizi di livello più elevato, con un occhio attento alla qualità e ai plus proposti. Il che ci ha portato a operare una riqualificazione costante dell'offerta, monitorando sempre attentamente la qualità”. I.C.