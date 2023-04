Futura Vacanze: nei club dieci settimane con il Milan Academy Junior Club

Il ‘Milan Academy Junior Club’ approda nei Futura Club. I campus ufficiali della squadra rossonera si rivolgo ai ragazzi fino ai 12 anni di età che, sotto la guida di allenatori rossoneri, possono vivere un’esperienza calcistica totale all’insegna dello sport e dell’amicizia.

“L’iniziativa esprime alla perfezione l’attenzione che poniamo all’interno dei nostri villaggi nei confronti delle famiglie e dello sport – spiega il direttore commerciale Belinda Coccia (nella foto) -. Le settimane dedicate ai Milan Academy Junior Camp offrono ai giovani ospiti la possibilità di vivere un’esperienza unica amplificando le proprie passioni, un servizio esclusivo e di qualità, legato a una delle principali società sportive a livello internazionale”.



Sono previste in totale dieci settimane di campus nei villaggi Futura Club Cala Fiorita e Futura Club Baia di Conte in Sardegna, Futura Club Barone di Mare in Puglia, Futura Club La Praya e Futura Club Itaca Nausicaa, in Calabria.