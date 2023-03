È rischio paralisi nel sistema dei trasporti in Germania. Lo sciopero proclamato ieri per lunedì 27 marzo dalle due principali sigle del settore, Ver.di e EVG, sta infatti mettendo in allarme tutto il comparto, con particolare riferimento ai collegamenti aerei e ferroviari.

Le società di gestione dei due principali aeroporti del Paese, Francoforte e Monaco, hanno già diffuso la massima allerta, avvisando i passeggeri della possibilità che tutti i voli possano essere cancellati. “Le operazioni aeroportuali saranno pesantemente interrotte all'aeroporto di Francoforte per tutta la giornata del 27 marzo - si legge sul sito dello scalo tedesco -. Non ci saranno voli passeggeri regolari in questo giorno. I pax sono pregati di contattare la propria compagnia aerea e di astenersi dal recarsi in aeroporto. Anche il traffico di trasferimento sarà interessato”. Stesso discorso per Monaco, che ha addirittura esteso anche alla giornata di domenica 26 la massima allerta.



Lufthansa avverte i clienti

Anche Lufthansa ha iniziato ad avvisare i propriclienti in merito alla possibilità che numerosi voli vengano cancellati, anche se al momento non è ancora in grado di fornire uno schedule preciso e fornirà a breve ulteriori aggiornamenti.



La situazione per i viaggiatori sarà inoltre aggravata dallo stop nel segmento dei treni, con uno sciopero che interesserà il personale di tutte le compagnie ferroviarie compresa Deutsche Bahn, che ha già annunciato di avere soppresso tutte le tratte a lunga percorrenza.