Scioperi in Europa: oggi Germania paralizzata per lo stop nei trasporti

È sempre più ostaggio degli scioperi l’Europa dei trasporti. Dopo gli stop dei giorni scorsi in Francia, oggi è la volta della Germania dove, a causa di un’astensione dal lavoro proclamata da due delle principali sigle del settore, il Paese è praticamente paralizzato.

Lo stop sta interessando il trasporto aereo (già venerdì i due scali di riferimento del Paese, Francoforte e Monaco, avevano emesso il warning sulla mancanza di voli per la giornata odierna) oltre a quello ferroviario e al trasporto pubblico locale.



E mentre si attende di conoscere le eventuali nuove date degli scioperi in Francia, dove prosegue la protesta sulla riforma delle pensioni, una nuova minaccia arriva dal Portogallo. In questo caso la protesta riguarda i dipendenti di Tap, da lungo tempo alle prese con un braccio di ferro per ottenere condizioni salariali migliori. In questo caso se non ci saranno sviluppi lo stop verrà effettuato durante la settimana di Pasqua.