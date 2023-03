Uk: nel 2024 i costi dei voli aumenteranno ancora

La corsa del prezzo dei biglietti aerei non è finita, almeno del Regno Unito. Il Governo ha infatti confermato che l'Air Passenger Duty aumenterà, seguendo il passo dell'inflazione.

La tariffa per i voli nazionali ad esempio, riporta ttgmedia.com, aumenterà di 50 pence salendo a 7 sterline, mentre per i seggiolini in economy sui voli lungo raggio l'incremento sarà di 1 sterlina.



Abta, l'associazione britannica degli agenti di viaggi, ha subito fato sentire la sua voce, esprimendosi contro la decisione di aumentare l'Apd in questo contesto economico. I timori riguafdano anche la perdita di competitività della destinazione rispetto ad altre mete.