Il caro voli è una realtà assodata per questa congiuntura economica. Ma anche in un panorama del trasporto aereo mediamente dispendioso ci sono biglietti che si distinguono per il prezzo elevato. Ecco dunque la classifica dei voli più cari del mondo secondo la classifica, ripresa da travelpulse.com stilata del vettore tedesco Alpen Air, che ha selezionato le cinque rotte di andata e ritorno senza scalo con il prezzo più alto in questo momento.

Al quinto posto si piazza il London Los Angeles di Virgin Altantic: 11 ore di volo che in prima classe che, nella versione full service, arriva a 22mila dollari; compresi à la carte, accesso alle lounge in volo e alla Clubhouse prima dell'imbarco.



Segue, con una cifra simile (sempre intorno ai 22mila dollari) il Londra-Hong Kong di Cathay Pacific. L'esperienza comprende anche una selezione di vini pregiati.



Per chi vuole spendere 28mila euro è disponibile il terzo volo di questa classifica: il collegamento New York City-Seoul con Korean Air. Sedici ore all'insegna della privacy con sedili reclinabili tramite il tocco di un pulsante e un ricco sistema di intrattenimento.



Al secondo posto si piazza il Los Angeles-Dubai di Emirates: 31mila dollari per 16 ore di volo (e dunque un costo di 32 dollari al minuto). I plus compresi sono decisamente unici: tra questi un bagno termale e una doccia benessere. Il tutto a bordo dell'iconico A380.



Per permettersi infine il volo più caro del mondo è necessario essere disposti a spendere ben 66mila dollari per volare da New York City a Abu Dhabi. Il volo è targato Etihad Airways e, conti alla mano, costa ben 88 dollari al minuti. Sicuramente una cifra importante, ma bisogna tenere conto che si volerà all'interno di una suite da 40 metri quadrati con una camera da letto separata e bagno privato. Compreso nel prezzo, l'autista per l'aeroporto e il maggiordomo personale.