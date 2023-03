Non si arresta l’assalto delle compagnie d’oltreoceano sull’Italia. Riparte questo mese l’orario estivo di Delta Airlines, che vede un poderoso impegno da parte del vettore per garantire i collegamenti tra la Penisola e gli Stati Uniti.

La compagnia aerea prevede infatti di portare a 12 i voli giornalieri tra i due Paesi, mettendo in campo l’offerta più ricca di sempre sulla direttrice transatlantica.



Lo schedule

Si parte oggi con la riattivazione dei collegamenti da Roma per Boston e l’aggiunta di una frequenza per New York (secondo volo giornaliero che si aggiunge a quello annuale operato dalla capitale) e da Milano per Atlanta. Si proseguirà il 12 marzo con la ripresa del servizio da Venezia per New York e il 27 con la seconda frequenza giornaliera per Atlanta da Roma, già servita da un volo tutto l’anno per la destinazione statunitense.



L’11 aprile partirà la seconda frequenza giornaliera per New York da Milano, mentre l’8 maggio sarà la volta del lancio del volo da Venezia per Atlanta e il 26 maggio del terzo giornaliero collegamento da Roma per New York. Il 6 giugno, infine, Detroit comincerà ad essere servita da Fiumicino.



“L’Italia, fra le destinazioni più importanti per Delta a livello europeo, è un mercato in cui crediamo molto, ed è per questo che quest’anno lanciamo l’orario estivo con il più alto numero di voli mai operato dal Belpaese - ha commentato Frederic Schenk, Regional Sales Manager Delta per il Sud Europa -. Archiviata la pandemia, c’è molta voglia di partire, e l’Italia è una delle destinazioni europee in assoluto più amate dai turisti statunitensi. Viceversa, le quattro destinazioni servite da Delta dall’Italia negli USA, alcune con collegamenti pluri-giornalieri, sono un’ottima opportunità per gli italiani per scoprire l’America, in un anno in cui si prevedono partenze record”.



I collegamenti permetteranno ai passeggeri in arrivo negli States di proseguire con voli in coincidenza verso circa 200 destinazioni. Tutti i voli saranno operati in collaborazione con i partner Delta di joint venture Air France e Klm.