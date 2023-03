di Gaia Guarino

Per gli Stati Uniti l’Italia si conferma importante, posizionandosi nella top 5 dei mercati europei alle spalle di Uk, Germania, Francia e Spagna. Una fiducia, quella da parte di Brand Usa, che si rispecchia nei continui investimenti che la tourism authority a stelle e strisce continua a rivolgere alle attività trade.

Il 2021 si è chiuso con un totale arrivi dalla Penisola di 135,6 mila visitatori, dato che per il 2022 (le cifre definitive non sono ancora ufficiali) dovrebbe superare le stime e dunque andare oltre i 713,5 mila arrivi previsti.



“Gli italiani vogliono viaggiare negli Usa, la domanda è in crescita - commenta Mathura Premaruban, head of global vommunications di Brand Usa -. Tra i loro interessi non vi sono più soltanto le città più grandi ma anche i road trip, le destinazioni del cineturismo, i national park e gli state park, e tante altre esperienze autentiche da vivere non distanti dai maggiori gateway del Paese”.



In vista dell’estate, migliora anche la connettività aerea. Il 27 maggio aprirà la rotta Roma-San Francisco operata da United, mentre la stessa sarà attiva dal 1 luglio a bordo di Ita Airways. Dal 2 giugno, invece, Ita inaugurerà il volo Roma-Washington D.C.

Il 2023 si prospetta un anno positivo, tanto che, come conclude Premaruban, “i t.o. italiani hanno detto che il 50% del loro obiettivo annuale è già stato raggiunto a marzo e che i pacchetti che stanno vendendo includono pure mete meno famose”.