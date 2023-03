IndiGo potrebbe sbarcare negli Stati Uniti

IndiGo, dopo aver portato a segno l'ordine di aerei più grande della storia dell'aviazione, guarda ora ai collegamenti con gli Stati Uniti. E per completare il progetto potrebbe sfruttare la partnership con Turkish Airlines.

L'obiettivo, come riporta travelmole.com sarebbe quello di raggiungere sia gli States sia il Canada, con voli in codeshare. Ma il traguardo finale sarebbe quello di riuscire a volare in Nord America con i propri aerei.



La mossa segue un ordine per circa 500 aerei che include anche modelli progettati per il lungo raggio e fa luce sui corposi piani di espansione che stanno seguendo le compagnie indiane: oltre a IndiGo, infatti, anche Air India ha attirato su di sè i riflettori del settore con ordine da 470 aerei.