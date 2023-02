Air India ma non solo: si moltiplicano gli ordini dei vettori indiani

L'India in prima fila nell'acquisto di aeromobili. Ha fatto scalpore negli scorsi giorni il maxiordine di Air India, che ha firmato accordi per ben 470 aerei (sia con Boeing sia con Airbus). Ma non è la sola: in totale i diversi vettori del subcontinente hanno accumulato ordini per 1.115 aerei.

IndiGo, come riporta travelmole.com ha infatti ordinato circa 500 aerei, mentre Carrier Go First ha siglato accordi per 72 aeromobili. Altri 17 jet sono invece appanaggio di Vistara.



Al momento, le compagnie indiane in totale gestiscono circa 700 aerei commerciali.