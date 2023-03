Finnair, i contenuti Ndc sul sistema di distribuzione Sabre

I contenuti Ndc di Finnair approdano sul sistema di distribuzione Sabre. Le due aziende hanno siglato un accordo a lungo termine, che copre sia i contenuti Ndc che quelli tradizionali.

Le agenzie e gli sviluppatori partner collegati a Sabre possono quindi acquistare, prenotare e servire i contenuti Ndc del vettore utilizzando le API Sabre Offer e Order, Sabre Red 360 e GetThere.



Il vettore distribuirà i suoi contenuti Ndc in più ondate, la prima interesserà 34 Paesi. "Con la ripresa dei viaggi, è cresciuto l’interesse delle aziende di viaggio per la realizzazione di un futuro più personalizzato, scalabile e flessibile - spiega in una nota Kathy Morgan, vicepresidente del canale di distribuzione di Sabre Travel Solutions -. Sabre è impegnata a creare un nuovo mercato per i viaggi personalizzati, basato sulla vendita al dettaglio basata su offerte e ordini. Il lancio dei contenuti Ndc di Finnair riflette il nostro impegno a garantire ai nostri clienti l'accesso ai contenuti leader che i viaggiatori desiderano, con l'efficienza operativa di cui le loro aziende hanno bisogno".



Si tratta della prima compagnia aerea europea a distribuire i suoi contenuti Ndc attraverso il marketplace Sabre. "Il 2023 sarà un anno chiave per la nostra scalata Ndc e siamo entusiasti di compiere questo prossimo passo, migliorando l'esperienza di prenotazione dei nostri clienti e apportando un cambiamento significativo nel settore dei viaggi - ha dichiarato Jenni Suomela, vicepresidente delle vendite globali e della gestione dei canali, Finnair -. Grazie al programma Beyond Ndc di Sabre, possiamo fornire contenuti in modo coerente ed efficiente ai venditori di viaggi".