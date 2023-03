Sabre potenzia le applicazioni per i programmi fidelity con Capillary Technologies

Sabre ha stretto un accordo con Capillary Technologies, fornitore di piattaforme per la gestione della fedeltà e dei dati dei clienti. Grazie all'accordo, Sabre ha incorporato la soluzione Capillary Loyalty Management nelle sue piattaforme per le compagnie aeree e gli albergatori, aggiungendo le funzionalità avanzate di gestione della fedeltà di Capillary alle loro offerte complete.

L'accordo tra Sabre e Capillary fornirà quindi intuizioni sui dati di fidelizzazione dei clienti attraverso l'analisi in tempo reale, nuove opportunità di gestione della fedeltà end-to-end e opportunità di guadagno incrementale per compagnie aeree e albergatori e miglioramento dell'esperienza del cliente attraverso l'intero viaggio.



Per i clienti Sabre Hospitality, la piattaforma di ospitalità Capillary sarà integrata con le applicazioni Sabre Hospitality SynXis, tra cui Central Reservations, Property Hub, Voice Agent e Booking Engine. Per le compagnie aeree, la soluzione di gestione della fedeltà di Capillary può essere integrata con i prodotti SabreSonic, Customer Insights, Payment e Dynamic Rewards.



La soluzione di Capillary Technologies va oltre i tradizionali programmi di fidelizzazione a punti, per consentire ai brand di viaggi e di altri settori di migliorare il coinvolgimento dei consumatori attraverso la trasformazione digitale. Utilizzando l'intelligenza artificiale per interpretare set di dati, Capillary Technologies fornisce approfondimenti significativi e in tempo reale sulle preferenze dei clienti, fornendo raccomandazioni per consentire alle compagnie aeree e agli albergatori di intensificare le loro relazioni con i viaggiatori, aumentando al contempo le opportunità di creazione di profitti, grazie a interazioni veramente personalizzate attraverso tutti i punti di contatto dei viaggiatori.



“Grazie a questa alleanza possiamo offrire ai nostri partner aerei un approccio innovativo alla gestione della fedeltà, che può essere perfettamente integrato con la loro tecnologia esistente, in modo da poter rispondere rapidamente alle condizioni del mercato - ha dichiarato Corrie DeCamp, senior vice president product management Sabre -. La nostra soluzione congiunta di gestione della fedeltà consentirà alle compagnie aeree di rimanere in contatto con i loro passeggeri, di comprendere le loro preferenze, di premiare la loro fedeltà e di migliorare il coinvolgimento dei clienti attraverso raccomandazioni guidate dall'AI che creano un valore incrementale per i nostri clienti e i loro viaggiatori abituali".



Frank Trampert, senior vice president global managing director of community sales di Sabre Hospitality aggiunge il punto di vista dell’ospitalità: “È fondamentale che gli albergatori possano comprendere le preferenze e le aspettative degli ospiti in continua evoluzione, per creare esperienze differenziate e rendere i loro ospiti felici in ogni punto di contatto del viaggio”.