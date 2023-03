Trenitalia: in Sardegna arrivano i treni ‘Blues’

Sui binari della Sardegna sono arrivati i primi due treni ibridi Trenitalia a doppia alimentazione, elettrica e diesel, i 'Blues'.

Presentati alla stazione di Cagliari, sono entrati in funzione sulla linea Cagliari – Oristano e Cagliari – Iglesias Carbonia. In arrivo ulteriori treni.

I nuovi 12 Blues, si aggiungono ai 10 treni diesel Swing, già in circolazione sui binari dell’isola. Il Blues mette a disposizione 300 posti a sedere, 8 posti per le bici ed è accessibile per le persone a ridotta mobilità.



“La rivoluzione del Regionale prosegue senza sosta in Sardegna – afferma Sabrina De Filippis, direttore business regionale Trenitalia –. I Blues sono treni innovativi che migliorano in modo determinante l’esperienza di viaggio e della mobilità quotidiana a vantaggio dei cittadini sardi e dei tanti turisti dell’isola, senza dimenticare i rilevanti benefici per l’ambiente”. P.T.