Dalle Marche all'Austria e Germania in treno: da giugno attivi i collegamenti Euronight

Dalle Marche verso Germania e Austria a bordo degli Euronight. Dall’ 11 giugno 2023 fino al 10 settembre con Trenitalia si potrà partire da Ancona all’ora di cena e arrivare a Monaco e Vienna per colazione, comodamente in treno.

In Italia si fermerà nelle città di Pesaro, Cattolica, Riccione, Rimini e Bologna. Si viaggerà di notte, con la possibilità di scelta tra classici posti a sedere, cuccette da 4 a 6 posti, vetture letti con servizi in cabina.



Gli Euronight sono gestiti in cooperazione con le ferrovie austriache ÖBB con carrozze di tipo Nightjet che già offrono partenze giornaliere da Roma e uno da La Spezia per raggiungere Vienna, Salisburgo e Monaco di Baviera. P. T.