Fiumicino: addio al limite dei 100ml per i liquidi al Terminal 1

Tutto era iniziato dopo l'11 settembre del 2001, quando era scattata una serie di misure di sicurezza a bordo degli aerei e negli aeroporti. Tra queste, quel limite dei 100ml per i liquidi imbarcati in cabina che ha vincolato i viaggiatori per oltre 20 anni e che ora, con le nuove tecnologie per il controllo, si sta gradualmente abbandonando.

Tra gli scali che hanno detto addio a una delle più fastidiose norme di sicurezza c'è l'aeroporto di Roma Fiumicino e più precisamente il Terminal 1: chi passerà ai controlli di sicurezza non dovrà infatti più rispettare il limite imposto in precedenza. Non solo: come riporta corriere.it non sarà nemmeno più necessario estrarre i dispositivi elettronici portatili.



Il cambiamento è reso possibile dai nuovi sistemi di sicurezza ai varchi, che consentono di eseguire una 'tac' dei bagagli, consentendo di individuare immediatamente eventuali anomalie.