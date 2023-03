Uk: il London City Airport sarà il primo scalo ad abolire i limiti sui liquidi

L'installazione dei nuovi scanner per la sicurezza consentiranno al London City Airport di diventare il primo scalo inglese ad abolire il fastidioso limite dei 100ml per i liquidi da imbarcare in aereo.

I nuovi sistemi per il controllo dei bagagli inoltre consentiranno ai viaggiatori di non dover estrarre ed esibire al personale laptop e dispositivi elettronici, riducendo notevolmente i tempi dei controlli.



Il nuovo limite per i liquidi, come riporta travelmole.com, sarà di 2 litri. Lo scalo ha già iniziato a usare due dispositivi che consentono la scansione in 3D dei bagagli saranno ; un altro sarà aggiunto entro la fine del mese.



Gli innovativi dipositivi per i contolli entreranno in funzione in altri aeroproti del Regno Unito entro la metà del prossimo anno.