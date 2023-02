Emirates annuncia un nuovo centro di addestramento piloti

Un impegno finanziario da 135 milioni di dollari per incrementare la capacità di addestramento dei piloti del 54% l'anno. Emirates annucia il nuovo centro per la formazione del personale di volo.

La struttura, che disporrà di 6 simulatori di volo Ffs (Full Flight Simulator Bay), si occuperà dell'addestramento dei piloti per i futuri aeromobili A350 e B777X e occuperà un'area di 6mila metri quadrati. L'edificio sarà adiacente alle attuali strutture per l'addestramento a Dubai.



In totale ci saranno 17 postazioni complete con simulatori di volo con una capacità complessiva di oltre 130mila ore di addestramento l'anno.



“Questo investimento di 135 milioni di dollari - precisa il presidente e amminstratore delegato del vettore Ahmed bin Saeed Al Maktoum in una nota - per la costruzione di un nuovo centro di addestramento piloti permetterà a Emirates di iniziare l'addestramento dei piloti già prima della consegna della nuova flotta di aeromobili della compagnia prevista a partire dal 2024".