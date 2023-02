Emirates e Air India, spunta l’ipotesi di una partnership

Emirates sta valutando una partnership con Air India. Secondo quanto dichiarato da Mohammad Sarhan, vicepresidente India e Nepal di Emirates, le trattative sono in una fase iniziale, anche perché Air India è attualmente impegnata con la sua fusione con Vistara e solo in seguito potrà avviare l’iter per una possibile partnership con Emirates.

I due vettori sono in realtà concorrenti diretti, dal momento che i passeggeri indiani di entrambi volano verso le principali destinazioni in Europa e Nord America. Un particolare che però, secondo Sarhan, non pregiudica una possibile intesa: “Prima - sostiene, come riportato da Simple Flying - United ed Emirates erano rivali e ora sono migliori amici. Abbiamo appena firmato un codeshare, così come con Air Canada. Penso che prima o poi saremo molto vicini anche ad alcuni vettori indiani”.



I vantaggi del codeshare

Allo stato attuale Emirates ha accordi di interlinea con molti vettori indiani e ha anche provato una partnership con SpiceJet, ma per vari motivi - inclusa la pandemia - l’accordo è saltato. “Per noi il modo migliore per per proseguire nel business - fa notare - è la partnership con un vettore premium. Gli accordi di interlinea non sono validi come il codeshare, che consente di offrire un unico biglietto, un’unica tariffa, la stessa franchigia bagaglio e lo stesso servizio, massimizzando le rotte e alimentando il business l’uno con l’altro”.