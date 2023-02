Air India, maxiordine da 470 aerei

Air India ha siglato due accordi, rispettivamente con Airbus e Boeing, per un totale di 470 aeromobili: un'operazione imponente che dimostra come il vettore creda nello sviluppo del settore del trasporto aereo.

L'accordo con Airbus, che prevede la consegna di 250 aerei (di cui 210 A320 neo e 40 A350), è stato siglato nel corso di una cerimonia nell'ambito della fiera AeroIndia a Bangalore, cui hanno preso parte virtualmente anche il presidente della Francia Emmanuel Macron e il primo ministro indiano Narendra Modi.



Per la casa americana, invece, l'ordine è di 220 aerei, come ha confermato la Casa Bianca.



Come sottolinea ilsole24ore.com si tratta del più grande ordine mai annunciato da una compagnia aerea.