IndiGo risponde a Air India: 13 nuove rotte internazionali e 500 aerei in ordine

Cinquecento aerei in consegna per i prossimi dieci anni e un aumento delle rotte internazionali del 15 per cento già a partire dal prossimo anno. IndiGo risponde numeri alla mano alla rivale Air India che, dopo la fusione con Vistara sotto il cappello di Tata Group e Singapore Airlines, si prepara a un impressionante scalata del mercato a partire dall’ordine di 450 velivoli.

Il ceo di IndiGo Pieter Elbers, secondo quanto riportato da Simpleflying, ha infatti annunciato che entro la fine dell’anno le rotte internazionali passeranno dalle attuali 102 a quota 115, a partire dall’ingresso nel network di Nairobi e Jakarta.



Il vettore ha oltre 500 aeromobili della famiglia A320, suddivisi in A320neo, A321neo e A321XLR, tutti pronti per essere consegnati nel prossimo decennio circa.