Icao: ripresa del trasporto aereo nel 2023

Questo sarà l'anno della ripresa definitiva del trasporto aereo. Ad affermarlo è l'Icao, sulla base dell'analisi dei dati riguardanti la domanda.

Secondo l'organizzazione, il numero dei passeggeri ornerà ai livelli pre-pandemia sulla maggior parte delle rotte entro il primo trimestre. Per la fine dell'anno, si potrà anche prevedere una crescita di 3 punti percentuali rispetto al 2019.



Le previsioni, come riporta traveldailynews.com, si basano soprattutto sulla sostenuta ripresa della domanda registrata nel corso del 2022.



A questo si aggiungono gli obiettivi in termini di sicurezza e sostenibilità, che prevedono zero incidenti mortali per il comparto entro il 2030 e zero emizzioni entro il 2050.