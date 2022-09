Icao: “Traffico aereo verso i livelli pre-Covid”

Il traffico aereo si riavvicina ai livelli pre-pandemia. Lo rivelano le ultime analisi dell’Icao, secondo cui a livello globale la capacità e il totale dei passeggeri movimentati hanno raggiunto circa l’80% dei volumi del 2019.

Anche le entrate per pax hanno raggiunto il 72% dei livelli del periodo che ha preceduto il Covid, riporta traveldailynews.com.



Confronto con il 2021

Nel confronto con il 2021, prendendo in considerazione i primi otto mesi del 2022 - da gennaio ad agosto -, il numero dei passeggeri trasportati è aumentato del 55%.



Le partenze sono cresciute del 28%, registrando una capacità in aumento del 32%.



In termini di entrate, Icao stima una crescita del 70% nei primi otto mesi del 2022 rispetto al 2021.



Cresce anche il numero di aeromobili in servizio: + 34% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



Le previsioni

Per il futuro, Icao prevede una piena ripresa delle rotte internazionali entro il quarto trimestre di quest'anno o il primo trimestre del 2023.



I mercati dell’Asia orientale e settentrionale potrebbero avere, invece, tempi più lunghi. Per questi Icao prevede una ripresa a livelli pre-Covid nella parte finale del 2023.