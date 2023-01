Aer Lingus lancia la nuova campagna You're Very Welcome

You're Very Welcome. A bordo di Aer Lingus è questo il nuovo payoff che da gennaio 2023 accompagnerà la comunicazione del brand. La nuova strategia comunicativa arriva dopo 7 anni dalla precedente campagna e vuole posizionare il brand come una compagnia aerea moderna incentrata sulla persona e che incarna i valori irlandesi.

La nuova strategia creativa di Aer Lingus prende forma attraverso uno spot televisivo, fulcro di una campagna pubblicitaria di brand awareness che vuole mettere in luce molti modi in cui la compagnia aerea va ben oltre ciò che ci si aspetta.



“È l'inizio di una nuova storia. Aer Lingus è un brand iconico irlandese e la nostra ambizione è di raggiungere nuovi mercati nel 2023 attraverso la modernizzazione del nostro brand e delle piattaforme digitali – spiega Susanne Carberry, chief customer officer del vettore -. Crediamo che Aer Lingus si distingua dalle altre compagnie aeree grazie alla nostra determinazione nel mettere al primo posto le persone e nell'esaltare i valori irlandesi sia in patria che all'estero. L'assistenza personalizzata per cui il nostro team è noto, in particolare a bordo, è al centro della nuova strategia del brand e prende forma in questa nuova campagna pubblicitaria. I nuovi valori del brand ci consentiranno di continuare a mettere in luce le vicende umane dei nostri preziosi clienti in tutti i mercati a livello globale”.



Il nuovo concept è stato lanciato in Irlanda nel mese di gennaio e sarà implementato nell'intero ecosistema del brand, dalle nuove rotte alle sponsorizzazioni e altro ancora. Nel corso del 2023 sarà lanciato anche in altri mercati, tra cui Regno Unito e Stati Uniti.