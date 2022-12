Aer Lingus aumenta sull’Italia per la summer, Olbia e Brindisi le new entry

Saranno 9 gli aeroporti italiani che saranno collegati con Dublino da Aer Lingus nella prossima stagione estiva. Due le new entry dello schedule, Olbia e Brindisi, entrambe con due voli alla settimana. Confermate invece le rotte su Milano Linate (un volo giornaliero); Milano Malpensa (4 voli settimanali); Napoli (un volo giornaliero); Olbia (2 voli settimanali); Pisa (3 voli settimanali); Roma (due voli giornalieri); Venezia (un volo giornaliero) e Verona (3 voli settimanali).

A livello generale per il 2023 il vettore irlandese punterà ancora molto forte sulle rotte transatlantiche, per le quali ci sarà il record assoluto di posti offerti, 2,25 milioni, sul Nord America per un totale di 15 rotte tra cui la new entry Cleveland e il ritorno di Hartford.