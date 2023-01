Regno Unito: dalla prossima estate torna la regola 80-20 per gli slot

Un ulteriore passo per il ritorno alla normalità per il trasporto aereo nel Regno Unito. Il Governo ha stabilito che dalla prossima estate, negli aeroporti inglesi, torni la regola 80-20, ovvero quella che impone alle compagnie aeree di utilizzare gli slot a loro assegnati almeno per l'80%, pena la perdita dei diritti sugli slot stessi.

In Inghiliterra, come in Europa, la regola era stata sospesa negli anni in cui le restrizioni legate alla pandemia avevano di fatto impedito di viaggiare alla maggior parte dei cittadini. La revisione di questa regola era stata necessaria per evitare lo spreco dei cosiddetti 'voli fantasma', ovvero quei collegamenti che vengono operati senza passeggeri solo per mantenere i diritti sugli slot.



Tuttavia, come precisa travelmole.com, anche dopo il ritorno della regola 80-20 sarà mantenuta una certa elasticità proprio per evitare i voli fantasma.



Con l'orario estivo, ovvero dal 26 marzo, le regole torneranno dunque ad essere quelle pre-pandemia. Una decisione presa anche sulla scorta dell'andamento del traffico: il numero dei passeggeri nel Regno Unito è infatti salito all'85% rispetto al 2019.