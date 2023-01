Yates, VisitBritain: “Una campagna globale da 22 milioni di sterline”

di Gaia Garino

“Vogliamo spingere le persone a visitare il Regno Unito andando oltre Londra”: questo l'intento espresso da Patricia Yates (nella foto), ceo di VisitBritain, nel corso di Showcase Britain. L'evento ha radunato 120 buyer internazionali con l'obiettivo di mostrare al trade le diverse destinazioni del Paese.

“Attualmente stiamo investendo in diversi mercati - prosegue Yates -, tra cui quello italiano, con una campagna globale da 22 milioni di sterline”. Tra i luoghi al centro della promozione turistica non soltanto le città ma anche lo Yorkshire, il Lake District, le campagne, le mete romantiche e perfino quelle legate alla letteratura inglese.



Alla ricerca di nuovi mercati

“Il settore turistico è ancora molto fragile - aggiunge Yates -. Il mercato russo, per esempio, era per noi uno dei più importanti soprattutto per il lusso; la Cina ha rimosso le restrizioni ma le connessioni aeree sono scarse”.



Una ripresa graduale, dunque, e un 2023 che vedrà diverse novità: da eventi come l'Eurovision a Liverpool e l'incoronazione di Re Carlo III, ai nuovi prodotti in termini di strutture ricettive (come la riapertura di Abbot Hall nel Lake District) ed esperienze da vivere sul territorio tra natura, storia e cultura.