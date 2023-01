SunExpress volerà a Malpensa e Venezia nell'orario estivo

Saranno Milano Malpensa e Venezia i due aeroporti italiani collegati con la Turchia con i voli di SunExpress. La joint venture tra Lufthansa e Turkish potenzia l’operativo sulla Penisola in occasione dell’orario estivo con tre collegamenti settimanali su Izmir e Antalya e un collegamento settimanale su Bodrum. Novità assoluta invece per il Marco Polo, sul quale il vettore turco debutterà con la rotta settimanale su Bodrum.

"Anche quest'anno siamo lieti di poter offrire ai nostri passeggeri in Italia una vasta gamma di voli – spiega il direttore commerciale Peter Glade -. Stiamo aggiungendo nuove connessioni, consentendo agli ospiti di conoscere la Turchia e tutto ciò che essa ha da offrire, come le infinite attività per il tempo libero, l'ottima cucina, l’affascinante cultura e le sue calde temperature".