di Alberto Caspani

Finisce anche SunExpress nell’elenco delle compagnie che tornano a operare sul mercato italiano dopo una lunga assenza. Il vettore turco nato dalla joint venture tra Turkish e Lufthansa riprende così le operazioni sulla Penisola con il volo tra Milano Malpensa e Izmir e guarda subito a tour operator e adv, intervenuti in massa alla presentazione del suo Boeing 737s Full Economy.

“L’entrata in servizio agli inizi di questo maggio si è rivelata una scelta vincente - spiega Volker Richter, area manager foreign market SunExpress - dal momento che la Turchia risulta oggi una delle destinazioni più richieste. A livello europeo, nel mese di aprile, il network SunExpress ha generato un revenue flow appena inferiore del 2% sui dati record del 2019, ma grazie all’accresciuta capacità aerea contiamo di ottenere risultati superiori entro fine stagione”.



Grazie alle nuove consegne aeree in arrivo potranno esserci maggiori collegamenti da Malpensa già nel 2023, ma anche l’eventuale lancio di nuovi scali. “L’Italia è considerata un mercato strategico - aggiunge Lara Roma, sales & marketing manager Italy SunExpress - ragion per cui le vendite dei voli avvengono sia tramite Gds che mediante l’apposito sito dedicato al trade, oltre che sul portale principale”.