La Cina riapre al B737 Max: primi voli con China Southern

Dopo quattro anni di stop il B737 Max torna a volare anche in Cina. Il Paese diventa così l’ultimo a dire basta allo stop iniziato all’indomani degli incidenti che avevano provocato le indagini sulla sicurezza del modello della Boeing, consentendo così di individuare il problema.

A rompere il ghiaccio è stata China Southern Airlines con due voli da Guangzhou, uno su Zhengzhou e uno su Wuhan. Ma la ripresa sarebbe destinata ad espandersi a macchia d’olio.



Il B737 era rimasto negli hangar in Cina non soltanto per le questioni legate alla sicurezza, poi risolta, ma anche per la ‘guerra’ economica tra Usa e Cina con rispettivi boicottaggi di prodotti. Ora però con la riapertura dei confini e con l’imminente Capodanno Cinese si sta rendendo necessario l’utilizzo di tutti i mezzi in flotta.