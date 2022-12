United: assalto al lungo raggio, maxiordine da 200 Boeing 787

È un investimento sulla flotta senza precedenti quello messo in campo da United con l’obiettivo di portare a casa fino a 700 aerei nuovi da qui al 2032 e sostenere così il piano per crescere a livello mondiale. Il passo da gigante fatto dal vettore Usa riguarda in particolare il lungo raggio con un ordine da 100 aerei B787, più un’opzione per altri cento, da prendere in consegna tra il 2024 e il 2032.

In aggiunta la compagnia ha aggiunto un’opzione per ulteriori 44 B737 Max da ricevere tra il 2024 e il 2026 più altri 56 per il biennio successivo. "United è emersa dalla pandemia come compagnia aerea globale leader a livello mondiale e compagnia di bandiera degli Stati Uniti - evidenzia il ceo Scott Kirby -. Questo ordine consolida ulteriormente il nostro vantaggio e crea nuove opportunità per i nostri clienti, dipendenti e azionisti, accelerando il nostro piano per connettere più persone a più luoghi in tutto il mondo e offrire la migliore esperienza nel cielo".



Con questi nuovi ordini United prenderà in consegna aerei al ritmo di due alla settimana il prossimo anno per poi salire a tre in quello successivo.