Ryanair rivede al rialzo per oltre 200 milioni di euro le stime sugli utili

Si annuncia un bilancio con cifre record per Ryanair. È stata la stessa compagnia low cost ad aggiornare le stime per l’esercizio in corso, che dovrebbe chiudersi al 31 marzo con utili ben più alti di quanto annunciato in precedenza.

Nell’aggiornamento comunicato dal vettore si legge che le previsioni attuali parlano di un range compreso tra 1.325 e 1.425 milioni di euro, mentre in quello precedente la forchetta era compresa tra 1.000 e 1.200. A determinare il miglioramento un andamento oltre le attese per il trimestre chiuso al 31 dicembre.



Nel solo mese di dicembre la compagnia irlandese ha fatto registrare una crescita del traffico anno su anno pari al 21 per cento per un totale di 11,5 milioni di passeggeri, portando il dato sugli ultimi 12 mesi oltre la soglia di 160 milioni di pax.