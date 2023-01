Turkish Airlines apre una nuova rotta sull'Italia. Sarà l’aeroporto di Palermo protagonista del nuovo collegamento operato dall’hub di Istanbul a partire dal 5 maggio 2023.

La tratta Istanbul-Palermo sarà servita quattro volte a settimana (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) a bordo di un Boeing 737-800. Con questa novità - nel corso della prossima estate - il vettore turco sarà così attivo da ben 8 aeroporti italiani (Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia, Bologna, Napoli, Bari, Catania e Palermo).



Come riporta simpleflying.com, Palermo rappresenta uno scalo potenzialmente forte per Turkish Airlines, in quanto - guardando ai dati del booking - nel 2019 la città siciliana ha registrato circa 60mila passeggeri in viaggio verso la Turchia, l'Asia (Medio ed Estremo Oriente) e il Sudafrica.