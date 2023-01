Lo scalo di Palermo supera i numeri del 2019 con 7,1 milioni di pax

Numeri record per l’aeroporto di Palermo. Non solo sotto il profilo del traffico, ma anche sotto il profilo finanziario.



Secondo i dati diffusi dalla Gesap, la società di gestione del Falcone Borsellino, sono 7,1 milioni i passeggeri che nel 2022 sono transitati nell’infrastruttura, l’1,4% in più rispetto al 2019. Sul versante finanziario, la previsione è invece di chiudere l’anno con un Ebitda di 21 milioni di euro (11% in più rispetto al pre-pandemia) e un utile prima delle imposte di circa 14 milioni di euro.



Per quanto riguarda il network, le novità principali della stagione estiva 2023 riguardano l’attivazione del collegamento diretto con Istanbul di Turkish Airlines a partire dal 5 maggio (4 frequenze) e il ritorno di Air Malta (fino a 4 frequenze). “Tutte le compagnie aeree presenti nello scalo palermitano - ha sottolineato Giovanni Scalia, ceo di Gesap - aumenteranno l’offerta dei posti disponibili per volare”. A. D. A.