Southwest in tilt, cancellati oltre 2.500 voli in un giorno

Il giorno più lungo per Southwest, il vettore americano con sede a Dallas, è stato ieri, 28 dicembre, quando la compagnia si è trovata a cancellare 2.509 voli in tutti gli Stati Uniti. Ma anche oggi, giovedì 29, le cancellazioni previste sono oltre 2.000.

Un disagio per i viaggiatori che si accumula a quelli provocati dalla tempesta Elliot e che ha spinto il segretario di Stato ai Trasporti Pete Buttigieg a convocare il ceo del vettore per avere spiegazioni ufficiali della situazione.



Secondo Flight Aware, gli aeroporti più colpiti da cancellazioni e ritardi sono Denver (Colorado), Las Vegas (Nevada), Chicago Midway (Illinois) e Baltimora (Maryland), che fornisce copertura alla capitale Usa, Washington.



Martedì inoltre il governo degli Stati Uniti ha chiesto alla compagnia di dare risarcimenti e rimborsi ai passeggeri e ha avvertito che la tempesta, che si è placata giorni fa, non può continuare a essere usata come scusa per i disagi.