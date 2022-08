Quale compagnia aerea low cost Usa offre la policy bagagli più vantaggiosa? Per chi sceglie un vettore low cost la questione della valigia è uno dei principali fattori cui fare attenzione.

Per aiutare nella scelta sympleflying.com ha messo a confronto le regole dei principali vettori low cost a stelle e strisce.



Allegiant Air ad esempio offre un solo bagaglio di dimensioni non superiori a 17,8 cm x 38,1 cm x 40,6 cm, da riporre sotto il sedile di fronte. Frontier Airlines segue una linea simile, con un piccolo bagaglio gratuito che misura fino a 35,6 cm x 45,7 cm x 20,3 cm.



Il doppio bagaglio

Southwest Airlines è invece uno dei vettori low cost che offre maggiore flessibilità per i bagagli. I passeggeri possono portare un bagaglio da riporre sotto il sedile e uno nelle cappelliere. Le dimensioni massime consentite sono rispettivamente 41,3 cm x 34,3 cm x 20,3 cm (28,8 litri) e 61 cm x 40,6 cm x 25,4 cm (62,9 litri).



Spirit Airlines ripropone il bagaglio unico gratuito, di dimensioni massime pari a 45 cm x 35 cm x 20 cm (comprese maniglie e ruote).



Sun Country Airlines consente anch'essa un solo bagaglio a mano gratuito, con misure non superiori a 43,2 cm x 33 cm x 22,9 cm.