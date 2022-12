Ferraris, Fs: “Entro la fine del 2024 Parigi-Madrid con il Frecciarossa”

Le ambizioni internazionali del Gruppo Fs non si arrestano. Dopo aver portato nel corso degli ultimi mesi il Frecciarossa in Francia e in Spagna con l’attivazione del Milano-Parigi e del Madrid-Barcellona, il Gruppo mira ora a collegare i due Paesi entro la fine del 2024, con un nuovo servizio che permetterà di raggiungere la capitale francese da Madrid via Barcellona. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris, riporta L’Echo Touristique.

L’operazione potrebbe avere importanti sviluppi sul mercato italiano. “Possiamo pensare di collegare Madrid con l'Italia attraverso la Francia, dove siamo già arrivati con il nostro Frecciarossa”, ha spiegato il presidente del Gruppo Fs, aggiungendo che “c’è un piano e ci stiamo lavorando”.