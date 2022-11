Frecciarossa in Spagna, gli effetti su prezzi e domanda nei dati Trainline

Grande interesse per il debutto in Spagna dell’Alta velocità targata Iryo-Trenitalia. A dirlo è Trainline, che nelle ultime 9 ha visto le prenotazioni per la tratta Madrid-Barcellona aumentare del 68% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



Secondo i dati raccolti dalla piattaforma, rispetto all’ultimo trimestre del 2019 i prezzi sulla tratta Madrid-Barcellona sono diminuiti del 43%, passando da un prezzo medio per biglietto di 81 euro a un prezzo medio di 46 euro.

In questo ultimo trimestre, invece, sulle rotte non liberalizzate, come Alicante-Madrid, Malaga-Madrid o Siviglia-Madrid, i prezzi sono aumentati di circa il +14% rispetto allo stesso periodo pre-covid.



“L’aumento delle prenotazioni e la diminuzione dei prezzi dimostra che in un mercato competitivo vincono tutti: più passeggeri sui treni e prezzi più bassi”, commenta Andrea Saviane, country manager di Trainline per l’Italia e la Spagna.