Wizz Air: quattro nuove rotte sull’Italia da Tirana nell’estate del 2023

Poker di new entry italiane nella programmazione di Wizz Air. Il vettore potenzia l’offerta su Tirana e inserisce nello schedule anche quattro destinazioni della Penisola: Trieste, Napoli, Brindisi e Lamezia Terme.

Tutti i nuovi voli saranno effettuati con i più recenti Airbus A321neo, che dispone di 239 posti a bordo, e avranno tre frequenze alla settimana. L’esordio dei nuovi collegamenti è previsto per il prossimo 3 luglio.



“L’annuncio di oggi dimostra come Wizz Air si impegni quotidianamente per offrire a tutti i suoi passeggeri sempre più rotte internazionali e opportunità di viaggio a basso costo - commenta Daria Seergeva, corporate communication manager -. Siamo entusiasti di queste integrazioni alla nostra offerta e in particolare dell’aggiunta di Trieste”.