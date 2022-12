Wizz Air investe sull'Arabia Saudita: parte il volo da Roma a Riyadh

Wizz Air continua a investire sull’Arabia Saudita inaugurando il primo volo da Roma a Riyadh, una tratta che sarà servita da collegamenti a cadenza bisettimanale e i cui biglietti sono acquistabili sul sito del vettore e tramite l’app mobile.

Il collegamento si aggiunge ad altre due rotte che, sempre da Roma Fiumicino, collegano la capitale italiana al Regno dell’Arabia Saudita attraverso gli aeroporti di Dammam (il collegamento è stato inaugurato lo scorso 29 settembre) e Jeddah.



La tratta tra Roma e Riyadh è parte di un ventaglio di 23 nuove rotte verso l'Arabia Saudita annunciate nei mesi scorsi da Wizz Air, a conferma dell'impegno della compagnia nel sostenere il settore turistico in crescita del Paese, portando oltre un milione di passeggeri nel Regno.



La crescente presenza di Wizz Air è in linea con il programma Vision 2030, il cui obiettivo è triplicare il traffico passeggeri in Arabia Saudita entro il 2030.



“Il nuovo collegamento - dichiara Federico Scriboni, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma - è parte dei recenti sviluppi della compagnia aerea su Fiumicino e segue il lancio della nuova rotta su Dammam avvenuto a fine settembre. Grazie a questi nuovi voli si arricchisce l’accessibilità diretta alle più importanti città saudite: dalle calde acque del Golfo Persico al Mar Rosso, passando ai deserti nel cuore della penisola arabica dove sorge la città di Riyadh”.