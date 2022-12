Ponte dell’Immacolata, crescono i viaggi in treno: le top destination secondo Trainline

Aumentano le prenotazioni per viaggiare in treno nel Ponte dell’Immacolata. I dati raccolti da Trainline parlano di un incremento del 48% del numero di passeggeri che useranno i mezzi su rotaia rispetto al 2021 nel periodo compreso tra il 6 e l’11 dicembre.

Le destinazioni italiane che registrano l’incremento maggiore in termini di pax sono: Genova (+693%), Lamezia Terme (+664%), Milano (+468%), Napoli (+464%) e Foggia (+428%).



Come di consueto, le destinazioni d’oltralpe raggiungibili via treno riscuotono grande successo in questo periodo: complici i numerosi mercatini di Natale, città come Nizza (+347%), Colmar (+323%) e Parigi (+196%) registrano un forte incremento nelle prenotazioni. Altra destinazione gettonata è Monaco di Baviera (+491%).



La top 10

Considerando invece i numeri assoluti, le top 10 destinazioni mostrato il maggior numero di prenotazioni vede in vetta Roma, seguita sul podio da Milano e Napoli. La classifica prosegue con Parigi, Firenze, Bologna, Verona, Bolzano, Venezia e Torino.