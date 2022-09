Trainline attiva il calendario prezzi e le notifiche push

Si arricchisce di nuove funzionalità la piattaforma Trainline. Da oggi sono disponobili due novità: il calendario prezzi e le notifiche push sui ritardi e sulle cancellazioni.

La prima funzione, basata sull'utilizzo di dati provenienti dalle ricerche degli utenti, offre una panoramica sulle variazioni di prezzo mensili dei biglietti e consente ai consumatori di ottenere il prezzo più conveniente.



La seconda avvisa automaticamente gli utenti se il loro viaggio prenotato subisce un ritardo significativo o viene annullato, direttamente dall’app.



Le notifiche push avvisano i clienti che viaggiano su una sola tratta se il loro servizio subisce un al di sopra di 1 minuto e, per i viaggi su più tratte, se il loro servizio subisce un ritardo dai 5 minuti in su - sulla base del fatto che ritardi dalla minor durata possono avere un impatto più significativo sulla possibilità di prendere una coincidenza. Inoltre, tutti i clienti che hanno attivato le notifiche da app hanno la possibilità di ricevere informazioni sull'orario di partenza effettivo dei loro viaggi con 60 minuti di anticipo rispetto alla partenza prevista.



“Le nuove feature introdotte sulla piattaforma ci permetteranno di aiutare i nostri clienti in ciascuna fase del loro viaggio – spiega in una nota Milena Nikolic, chief technology officer di Trainline -: partendo dalla prenotazione del biglietto consentendo loro un risparmio effettivo sull’acquisto grazie al calendario prezzi, fino ad arrivare al viaggio vero e proprio con notifiche puntuali su eventuali ritardi e cancellazioni. Rendendo dunque più semplice l'esperienza del viaggio in treno, incoraggiamo un maggior numero di persone a preferire questo mezzo rispetto ad altre modalità di trasporto meno sostenibili".



Per poter inviare tempestivamente notifiche push, Trainline ha creato un’Api specifica così da avere accesso e processare tutte le informazioni relative a ritardi e cancellazioni provenienti dagli operatori ferroviari. Queste vengono poi abbinate ai viaggi dei clienti e controllate per verificare se soddisfano le soglie richieste, prima che il sistema Crm di Trainline verifichi se il cliente ha l'app e invii il messaggio. Ogni notifica contiene informazioni come la stazione di partenza e/o arrivo, l'orario di partenza, e la presenza di più tratte, per garantire che il messaggio sia rilevante per il cliente.