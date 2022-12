di Paola Trotta

Il primo volo di Ita Airways Roma - New Delhi è partito da Roma Fiumicino con un riempimento al 100%. Al taglio del nastro Emiliana Limosani, chief commercial officer Itae ceo Volare, Tommaso Fumelli, vice president sales Italy Ita, il presidente Enac, Pierluigi Di Palma, per Adr il chief aviation officer Ivan Bassato, il ceo di Enit, Ivana Jelinic e l'ambasciatrice dell'India in Italia, Neena Malhotra.

“Con la nuova rotta Ita intende contribuire a intensificare la relazione culturale ed economica tra i due Paesi, che negli ultimi anni hanno sviluppato un solido partenariato politico e commerciale, con la presenza di più di 600 imprese italiane in India e un interscambio bilaterale che nel 2021 ha raggiunto un valore record di oltre 10 miliardi di euro. Un tassello importante per l’espansione del network intercontinentale di Ita” ha dichiarato Limosani.



Un mercato importante

Bassato di Adr ha sottolineato che “l’India, con oltre 230 mila passeggeri trasportati nel 2019, rappresenta un mercato importante, confermando i livelli di attrattività raggiunti dall’hub romano in un contesto di ripresa del traffico aereo”. L’ambasciatrice Malhotra si è detta è orgogliosa che “il volo sia stato attivato nel 75° anniversario delle relazioni diplomatiche tra India e Italia e in vista della Presidenza Indiana del G20".